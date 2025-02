Gullit perplesso dal Milan: «Non vedo più leggende nel club. Sull’addio di Maldini penso questa cosa»

Gullit, leggenda del Milan, ha analizzato il momento del club rossonero e parlato anche dell’addio di Paolo Maldini: le dichiarazioni

Intervistato dal quotidiano olandese de Volkskrant, Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Non vedo più le leggende in nessuno dei due club. Il Milan è diventato campione nel 2022, ma il mio vecchio compagno di squadra Paolo Maldini, che era dirigente, se n’è andato. Dopo di che le cose sono peggiorate”. E ancora: “Tutti quelli che una volta contavano se ne sono andati. Solo Franco Baresi al Milan e Ben Wijnstekers al Feyenoord sono ancora lì come ambasciatori. Fortunatamente, per via dei ricordi ci sono gli stadi. Anche se in realtà i club non ne traggono alcun vantaggio finanziario».