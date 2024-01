Guirassy Milan, infortunio con la Guinea! Cosa filtra sulle sue condizioni

Guirassy Milan, infortunio con la Guinea! Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante che piace al Milan

L’attaccante obiettivo del mercato Milan Guirassy si è infortunato nell’ultimo match di Coppa d’Africa con la Guinea. Le parole di Kaba Diawara, commissario tecnico. a FootMercato.net.

PAROLE – «È uscito quindi penso che non abbia corso rischi. Non possiamo ancora sapere esattamente quanto sia grave il suo infortunio, ma non sembra troppo grave».