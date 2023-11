Guirassy Milan, il giocatore apre a questo trasferimento! Rossoneri spiazzati: gli ultimissimi aggiornamenti

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Guirassy, attaccante che si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione con la maglia dello Stoccarda e che piace anche al Milan.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, il giocatore avrebbe aperto a un possibile trasferimento in Premier League, con il Tottenham pronto a fare sul serio per lui.