Guidi svela l’offerta del Milan per Goretzka: «Ecco il piano rossonero per il centrocampista tedesco. Sul suo ingaggio…»

Guidi, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del piano del Milan per l’ingaggio di Goretzka in vista della prossima sessione di mercato

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato le linee guida del prossimo calciomercato del Milan, mettendo in chiaro le priorità per il ritorno nell’Europa dei grandi. Il club rossonero cerca profili specifici: «Una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership; un difensore che sia già abituato alla Serie A e possa giocare sia a tre che a quattro». L’obiettivo della dirigenza è allungare la rosa numericamente, ma soprattutto elevare il tasso tecnico e di personalità della squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il nome in cima alla lista per la mediana è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il tedesco vanta un palmarès incredibile con ben 17 trofei alzati in carriera, nazionale compresa. Queste caratteristiche sono ritenute fondamentali da Allegri per guidare il gruppo nei momenti di pressione. Secondo le indiscrezioni, l’idea di una mediana composta da Goretzka, Modric e Rabiot rappresenterebbe un reparto con pochi eguali in Italia per esperienza e carisma.

Guidi, la trattativa: cifre e concorrenza per il colpo a parametro zero

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno e il Bayern ha già ufficializzato il suo addio a fine stagione, rendendolo di fatto libero di trattare con nuovi club. Tuttavia, l’operazione presenta delle complessità economiche non indifferenti: «Goretzka guadagna attualmente 7 milioni di euro netti» e il suo profilo ha attirato l’interesse di diverse big, tra cui la Juventus.

Il piano del Milan per convincere il giocatore prevede un’offerta strutturata su un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus, una cifra che si allineerebbe ai tetti salariali dei top player già presenti in rosa. Allegri spinge per avere il tedesco il prima possibile, considerandolo il tassello mancante per completare il suo scacchiere tattico e garantire quella mentalità vincente necessaria per competere stabilmente ai massimi livelli della Champions League.