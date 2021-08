Guardiola: «Sempre grato a Messi, ma non ci interessa»

Pep Guardiola, in conferenza stampa, è stato a lungo interrogato in merito a un possibile interesse del City per Messi

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato così del possibile passaggio di Lionel Messi al Manchester City, dopo l’addio della Pulce al Barcellona:

«Non è assolutamente nei nostri piani. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di lui ed eravamo convinti che Messi avrebbe continuato la sua avventura al Barcellona. Leo non è nei nostri pensieri. Il suo addio è stato una sorpresa, ma Laporta è stato chiaro. Come tifoso del club, mi sarebbe piaciuto avesse proseguito al Barcellona, verso di lui ho un’incredibile gratitudine perchè è stato il miglior calciatore che ho allenato. Tutto quello che posso è ringraziarlo per aver reso il Barcellona una delle migliori squadre dell’ultimo decennio e gli auguro il meglio per la sua carriera. Non sarà dimenticato. Speriamo un giorno di poter dire che è stato il migliore di sempre perché se lo merita. Se Laporta è arrivato in questa situazione, però, è perché chi c’era prima di lui non ha fatto bene».