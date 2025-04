Guardiola Milan, sogno irrealizzabile o ipotesi concreta? La notizia spiazza completamente i tifosi

Condividi via email

Guardiola Milan, spunta la clamorosa suggestione per la panchina rossonera della prossima stagione: sogno irrealizzabile?

Come riportato da Sport Mediaset, c’è una clamorosa indiscrezione in casa Milan per la panchina della prossima stagione.

Il vero sogno di Paratici è però Pep Guardiola, attualmente legato al City da un contratto fino al 30 giugno 2027: al momento è un qualcosa di irrealizzabile, ma in futuro chissà: tutto dipenderà da come il DS sarà capace di riportare il Milan a determinati livelli.