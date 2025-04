Guardiola Milan, spunta il nome che fa impazzire i tifosi rossoneri! Solo una voce ma l’ambiente sogna il tecnico del City

Condividi via email

Guardiola Milan, nella lista dei candidati alla panchina del club rossonero spunta anche l’attuale tecnico del Manchester City: i tifosi sognano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, ex Juve e vicinissimo a diventare il nuovo DS del Milan, culla un sogno impossibile per la panchina della prossima stagione.

Sulla preferenza per un allenatore italiano abbiamo detto, ma c’è un’eccezione. Quale? Un colpo di teatro, un tecnico top mondo alla Guardiola. E perché non proprio Pep, con cui Paratici ha tra l’altro un ottimo rapporto? Per ora siamo ancora alle voci, ma mai dire mai