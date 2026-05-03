Grosso a DAZN «Vinto contro un avversario forte. Sono le opportunità che ti rendono pronto»

Grosso nel post partita di Sassuolo Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Al termine di Sassuolo-Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Fabio Grosso. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA «Quella di oggi contro un avversario forte è stata una partita di livello grande, importante saper alzare i giri con coraggio e personalità».

UN FUTURO IN UNA BIG? «Sono le opportunità che ti rendono pronto. Io ho fatto tantissime partite, non mi sono reso conto che ho superato le 400 partite. Vedremo più avanti cosa succederà e valuteremo il da farsi».

AMBIZIONE DI RIPORTARE IL SASSUOLO IN EUROPA? «Questo è un club che l’ha già fatto e ha dimostrato di avere progettualità, ma noi siamo tornati quest’anno in Serie A e abbiamo affrontato tante squadre forti».

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