Graziani durissimo: «Il Milan in attacco ha giocatori scarsi, ecco perché. Allegri può farli giocare meglio, ma chi li ha scelti…»

Graziani durissimo contro il reparto offensivo del Milan. L’ex giocatore e opinionista ha commentato così le qualità dell’attacco rossonero

Durante il suo intervento a Domenica Sportiva, Ciccio Graziani non ha risparmiato critiche al reparto offensivo del Milan, sottolineando la scarsa qualità degli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri. L’ex calciatore e opinionista ha parlato di un gruppo che, nonostante l’allenatore, non è in grado di fare la differenza in attacco.

LA CRITICA AGLI ATTACCANTI – «Il Milan davanti ha giocatori scarsi. Nkunku è stato pagato 40 milioni, Gimenez è un anno e mezzo che è in Italia e non sappiamo che giocatore sia; hanno preso Fullkrug che ha fallito, Pulisic sta andando malissimo e non si capisce come mai, Leao è stato provato centravanti e non ha funzionato. Che l’allenatore possa farli giocare meglio è assodato, ma mettiamoci in testa che non hanno attaccanti capaci di fare la differenza da soli: in rosa ci sono tre attaccanti che insieme non ne fanno uno».

LE SCELTE DI MERCATO E IL FALLIMENTO – «Chi li ha scelti deve prendersi al responsabilità di dire che ha fallito».

Il commento di Graziani mette in luce le difficoltà del Milan in attacco e la necessità di un cambiamento sostanziale, soprattutto nelle scelte strategiche e di mercato.

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