Gravina: «L’Italia ha centrato l’obiettivo. Stadi? Tifosi indispensabili»

Gabriele Gravina ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri. Le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.

ITALIA – «L’Italia può vincere l’Europeo? La risposta è la stessa della vigilia, quando dissi che il sogno era arrivare a Wembley con un progetto entusiasmante. Mi sembra che l’obiettivo sia stato centrato, adesso può succedere di tutto. Dobbiamo continuare su questa strada e con questo entusiasmo e spirito di gruppo che contamina tutto il nostro Paese».

SPINAZZOLA – «A livello personale, rientrare in uno spogliatoio dopo una partita come quella di ieri e vedere un clima comunque triste a causa della perdita per infortunio di un giocatore come Spinazzola, credo sia uno dei momenti più belli della mia carriera di sportivo. Questi ragazzi nel silenzio hanno condiviso il dolore, anche fisico, di un compagno. Per me questo è un segno di bellezza, quello che stiamo cercando di trasmettere a tutti gli italiani. Mi dispiace tanto per Spinazzola, gli auguri un rientro veloce e rapido. Oltre ad essere un grande professionista, ha mostrato grandissime qualità umane. Gli mando un abbraccio e mi dispiace per quello che ha dovuto subire. Ha pagato un prezzo molto alto».

CONTINUA SU CALCIONEWS24