Gravina, lettera alla Vezzali: «Riapriamo gli stadi»

Anche Gabriele Gravina scende in campo per chiedere la riapertura degli stadi: ecco la lettera per Valentina Vezzali

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha scritto una lettera a Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, chiedendo la riapertura degli stadi vista la riduzione della curva dei contagi.

L’iniziativa di Gravina, annunciata oggi all’inizio del Conisiglio Federale in cui si è valutato il trust della Salernitana, si situa in tandem con quella della Lega Serie A. Lo scorso weekend, Dal Pino ha scritto una lettera indirizzata al Premier Draghi e proprio alla Vezzali, richiedendo un incontro ufficiale per discutere sulla riapertura degli impianti adeguandosi al resto d’Europa.

Nella sua lettera, tuttavia, Gravina continua a sostenere la linea della prudenza. Come riportato anche da Gazzetta.it, il presidente federale ha riferito in Consiglio che avrebbe «preferito una certa gradualità. Bisogna usare il buon senso perché se riapriamo al 100% e poi siamo costretti a richiudere tutto è la fine».