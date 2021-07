Gravina: «Bellissimo tornare a Roma con la Coppa, fatto gran lavoro»

Il Presidente FIGC Gabriele Gravina commenta la vittoriosa finale di Euro 2020, elogiando il lavoro svolto da tre anni a questa parte

Il Presidente FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria dell’Italia ad Euro 2020.

Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo contenti perché il presidente Mattarella abbia potuto gioire con noi: sappiamo bene che in Italia c’è una esplosione di festa. Siamo molto felici: avevamo voglia di dare una grande risposta. È stata una testimonianza di grande affetto per tutto il nostro Paese. Venivamo da un lungo periodo difficile: abbiamo dato una risposta importante. Dovevamo raccontare agli italiani una nuova storia, spettava ai ragazzi, a Mancini e soprattutto al nostro grande club Italia. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per creare i presupposti necessari affinché tutto questo potesse accadere. Forse abbiamo fatto più presto del previsto, è questo il vero miracolo di questo progetto. Bellissimo tornare a Roma con la Coppa».