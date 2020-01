Grandi manovre in difesa, ecco cosa cambierà per i rossoneri

Il Milan al momento ha 4 difensori centrali più il giovane Gabbia. L’arrivo di Todibo potrebbe cambiare tutto

Il Milan sembra puntare tutto sulla difesa. Già Zvonimir Boban qualche settimana fa aveva predetto rinforzi in attacco e difesa, ora anche Stefano Pioli conferma le trattative per l’arrivo di un difensore centrale.

Il Milan al momento ha 4 difensori centrali più il giovane Gabbia. L’infortunio di Leo Duarte non dovrebbe creare grandi problemi a Pioli, a meno che non siano venute meno le garanzie per Caldara. Proprio quest’ultimo sembra in orbita per un ritorno all’Atalanta, situazioni che apre all’arrivo di Todibo al Milan.