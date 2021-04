Grande talento e basso costo: così il Milan tenta il colpo in Francia

Il Milan guarda in Francia per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Ecco il nome nuovo

Il Milan guarda in Francia per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Imran Louza del Nantes è un talento di 21 anni che stuzzica i rossoneri. Il centrocampista è stato segnalato da Moncada alla dirigenza milanista.

Come noto, il capo osservatori del club ha scandagliato i potenziali campioni della Ligue 1 a Maldini e Massara: il campionato francese, infatti, permette di acquistare giovani di talento senza fare spese folli.