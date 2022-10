Gran Galà del Calcio: il Milan fa incetta di premi. Mezza squadra presente questa sera a Rho Fiera

C’è aria di un Milan pigliatutto al Gran Galà del Calcio AIC 2022, che si terrà questa sera dalle 19 a Rho Fiera Milano e assegnerà i premi ai protagonisti della stagione passata in Serie A. All’evento, organizzato dall’Assocalciatori presieduta da Umberto Calcagno in collaborazione con la DA, agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini, saranno presenti Stefano Pioli e Leao (molto probabilmente eletti rispettivamente allenatore e giocatore dell’anno), il d.t. Paolo Maldini (il Milan è in pole come società dell’anno) e ancora Maignan, Tomori e Hernandez: il coast to coast del francese con l’Atalanta è candidato per il gol più bello ed è stato tra i più votati dai tifosi sul web.