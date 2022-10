Gran Gala del Calcio, Milan miglior club dell’anno

E’ la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Il Milan è stato premiato come miglior club dell’anno

E’ la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Il Milan è stato premiato come miglior club dell’anno.

A ricevere il premio è stato Paolo Maldini: «E’ un onore rappresentare questo grande club. Un club di valore e di valori. Emosionato? Si, il nostro lavoro è fatto di passioni.Un momento di grande orgoglio? Di scelte se ne fanno tutti i giorni, sono legate al futuro del club e di questi ragazzi. A volte ci dimentichiamo che sono ragazzi, io ho avuto i miei figli in rosa e quindi so cosa vuol dire, e ricordo le necessità di un giocatore di vent’anni in certi momenti. Quanti consigli do ai giocatori? Ho la fortuna di poter vedere tutti gli allenamenti, con Massara siamo sempre a contatto con la squadra e cerchiamo d’intervenire giornalmente nella maniera giusta, individuando quelle che sono le necessità. Non c’è un giorno uguale all’altro, è il bello del nostro lavoro. Dove si soffre di più? Dietro la scrivania si soffre da morire, se giochi sfoghi »