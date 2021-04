Gosens attacca: «I 12 club si mettano i soldi su per il c**o»

Intervistato da Kicker, Gosens non usato mezzi termini per attaccare Milan, Inter e Juventus. Le parole dell’atalantino

«La gente muore nel mondo, i soldi mancano per tutti e questi 12 club creano la loro lega e possono avere 100 o 150 milioni di euro messi su per il c**o. Devi chiederti dove sta l’etica in tutto questo. La cosa triste è che è solo una questione di soldi, soldi, soldi. Il danno sarebbe così grande che molti tifosi si opporranno a questo e io prenderei subito parte alla protesta».