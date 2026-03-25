Goretzka Milan, nodo ingaggio: le richieste del tedesco accendono il mercato. La rivelazione

Goretzka Milan, nodo ingaggio: il centrocampista del Bayern Monaco è tra gli obiettivi, ma la concorrenza è alta. Pedullà rivela un dettaglio

Il nome di Leon Goretzka continua a circolare con insistenza in casa Milan, ormai da settimane. Il centrocampista tedesco classe 1995, in uscita dal Bayern Monaco al termine della stagione, rappresenta una delle opportunità più interessanti del prossimo calciomercato. I rossoneri osservano con attenzione la situazione, ma la concorrenza resta elevata, sia in Europa che in Italia, con Juventus e Napoli tra i club interessati.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto nel suo ultimo video sul canale YouTube, soffermandosi in particolare sulle richieste economiche del giocatore, elemento chiave per il buon esito di qualsiasi trattativa.

LE PAROLE DI PEDULLA’ – «Goretzka era un obiettivo anche dell’Atletico Madrid. Dipende da dove vuole andare: se vuole andare in Arabia Saudita, è possibile che ti diano anche gli stessi soldi di Kessiè (14 milioni di euro, ndr) visto che ti chiami Goretzka. Se vuoi restare in Europa vai alla ricerca di un ingaggio da 6 o 7 milioni. Sono cifre che tu puoi dare tranquillamente a parametro zero ma devi capire quello che è il tuo futuro, se farai la Champions: anche chi ha dato apertura per venire da te lo vuole sapere senza grandi dubbi o perplessità».

Il nodo principale riguarda dunque l’ingaggio, con due scenari ben distinti: da una parte le offerte economicamente più elevate provenienti dall’Arabia Saudita, dall’altra la possibilità di restare in Europa con uno stipendio più contenuto ma comunque importante.

Per il Milan, l’operazione resta affascinante soprattutto considerando la possibilità di arrivare al giocatore a parametro zero. Tuttavia, la trattativa sarà strettamente legata anche agli obiettivi sportivi del club, in particolare alla qualificazione alla Champions League, fattore decisivo per convincere un profilo internazionale come Goretzka.

Le prossime settimane saranno quindi fondamentali per capire quale direzione prenderà il futuro del centrocampista tedesco e se il Milan riuscirà a inserirsi concretamente nella corsa.

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