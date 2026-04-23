Goretzka, Moretto fa chiarezza: «Per la Juventus scende leggermente»

Goretzka tra Milan e Juventus, con un occhio a Vlahovic. Matteo Moretto fa chiarezza sul suo canale YouTube

Dalla giornata di ieri sembrerebbero essere salite le quotazioni di Leon Goretzka al Milan. Il centrocampista tedesco, che va in scadenza con il Bayern Monaco, è stato accostato anche alla Juventus.

Di questo e anche della situazione Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 che è stato accostato ai rossoneri, ha parlato l’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale YouTube.

GORETZKA TRA MILAN E JUVE «Ad oggi Goretzka per la Juventus scende leggermente. Non c’è ancora un accordo per il rinnovo di Vlahovic, ci sono ancora valutazioni interne alla Juventus sulla situazione, sia da un punto di vista economico che di richieste economiche».

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