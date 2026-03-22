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Goretzka, blitz del Milan: duello con la Juve per il tedesco. Tare alza il pressing. I dettagli
Goretzka, il Milan alza i giri e accelera per il centrocampista in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: tutti i dettagli
Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima con un obiettivo di spessore internazionale per il centrocampo del 2026/2027. Secondo quanto riportato dal giornalista Christian Falk, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Leon Goretzka, pilastro del Bayern Monaco in scadenza di contratto la prossima estate.
Un’occasione a parametro zero che ha spinto la dirigenza di via Aldo Rossi a muoversi con decisione: i colleghi della BILD confermano infatti che il Milan starebbe già muovendo i primi passi concreti per convincere il 31enne tedesco a sposare il progetto di Massimiliano Allegri.
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Goretzka tra Premier e Serie A: la strategia del Milan per battere la Juve
L’obiettivo del Diavolo è chiaro: anticipare la folta concorrenza per assicurarsi un profilo di esperienza e fisicità. Il Milan deve però guardarsi le spalle dalla Juventus, anch’essa molto interessata al giocatore, e da diverse piste internazionali.
Su Goretzka restano vigili l’Arsenal, il Galatasaray, ricchi club sauditi e diverse formazioni di Premier League. Tuttavia, il fascino di Milano e la prospettiva di diventare il nuovo leader della mediana rossonera potrebbero giocare un ruolo decisivo nella scelta finale del centrocampista teutonico.