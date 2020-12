Gol di novembre, Ibrahimovic contro il Napoli vince la classifica – VIDEO

Il gol più bello di novembre è quello di Zlatan Ibrahimovic contro il Napoli. Il suo colpo di testa al San Paolo è stato eletto al primo posto della speciale classifica. Ecco il post sui social del Milan:

“Una tale perla non poteva passare inosservata 👏

Avete scelto l’incornata di Zlatan come il miglior gol di novembre”

Well, such a masterclass goal couldn’t go unnoticed 👏@Ibra_official‘s priceless header takes the prize 🏆

Una tale perla non poteva passare inosservata 👏

Avete scelto l’incornata di Zlatan come il miglior gol di novembre 🏆#SempreMilan pic.twitter.com/liy2231fE2

— AC Milan (@acmilan) December 1, 2020