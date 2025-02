Gol Castro, dopo Bologna Milan fa chiarezza Marelli: cosa dice il regolamento

Gol Castro, Luca Marelli negli studi di DAZN ha fatto chiarezza sul gol che ha portato al momentaneo 1-1 del Bologna

Luca Marelli nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A ha fatto chiarezza sul gol di Castro. Queste le sue parole:

,MARELLI FA CHIAREZZA SUL GOL DI CASTRO – «Non può essere segnato un gol di mano e non può essere segnata se un calciatore ha toccato nell’immediatezza del gol con la mano. Qua è Fabbian che ha toccato con la mano, quindi in questo caso va valutata la punibilità del tocco di mano. Qui il Var ha valutato non punibile il tocco. In questo caso non può essere valutato il discorso dell’immediatezza».