Gol Brahim Diaz: suo il primo gol stagionale, errore di Audero nel match tra Sampdoria e Milan di Serie A – VIDEO

È di Brahim Diaz il primo gol stagionale del Milan. Il fantasista rossonero ha rotto l’equilibrio al Ferraris, fulminando Audero dopo pochi minuti dall’inizio.

Calabria ha spinto in fascia, servendo al centro Brahim. Tocco di prima intenzione che ha sorpreso Audero, non perfetto in questa circostanza.