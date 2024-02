Gol annullato De Ketelaere, Marelli spiega: «Decisione corretta, vi dico perchè»

Gol annullato De Ketelaere: Luca Marelli, ex arbitro, ha spiegato come la decisione presa ieri in Inter-Atalanta sia corretta

L’Inter, nel recupero della 22esima giornata giocato ieri sera a San Siro, ha battuto l’Atalanta per 4-0 portandosi a +16 sul Milan terzo in classifica quando al termine del campionato mancano 12 giornate.

A far discutere, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, l’annullamento del gol del pareggio di De Ketelaere per un dubbio fallo di mano di Miranchuk in precedenza. Luca Marelli, ex arbitro, si è così espresso a DAZN:

PAROLE – «Mianchuk ha allargato molto il braccio e colpito pallone fra braccio e gomito, poi sta alla valutazione dell’arbitro al Var. La rete sarebbe satta annullata perché la posizione del braccio è punibile».