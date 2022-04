Gol annullato Bennacer: punito il presunto fuorigioco di Kalulu

Polemiche nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan per il gol annullato a Bennacer. Mariani punisce un fuorigioco di Kalulu

Polemiche a non finire per il gol annullato a Bennacer nel derby di Coppa Italia. Il centrocampista del Milan buca Handanovic da fuori area. Sembra tutto buono, ma il Var richiama Mariani per un presunto fuorigioco di Kalulu.

Il difensore si trova sulla visuale del portiere nerazzurro, ma la traiettoria non passa dalla sua posizione e lo stesso sloveno non si lamenta. Decisione quanto meno discutibile.