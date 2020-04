Goetze vuole l’Italia, l’agente è al lavoro per trovare una sistemazione

L’agente di Mario Goetze è al lavoro per portare il proprio assistito in Italia. La Serie A stuzzica la fantasia del giocatore

I nerazzurri hanno fatto sapere di non essere interessati (Antonio Conte ha altri progetti). La Juventus sta valutando tutti i possibili scenari, mentre il Milan non è stato ancora contattato. Va però ricordato che in ben due occasioni ci erano stati dei dialoghi con il tedesco: nel 2017 al tempo di Mirabelli e successivamente nel 2018.