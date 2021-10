Giudice Sportivo, multa di 5mila euro per il Milan: il motivo

Il Giudice Sportivo multa di 5.000 euro il Milan dopo il match contro il Bologna. Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

Il Giudice Sportivo ha multato il Milan dopo il match con il Bologna. La sanzione è di 5mila euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco petardi e bengala.»

Multata anche la società felsinea per aver lanciato un petardo in campo al 34esimo, mentre per gli espulsi Soriano e Soumaoro una giornata di squalifica.