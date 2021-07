Giroud su Ibrahimovic: «Giocando con lui ho una speranza»

Giroud ha raccontato di ammirare la cura del corpo di Ibrahimovic e di nutrire la speranza di divertirsi con lo svedese il prossimo anno

Olivier Giroud, nel giorno dell’arrivo al Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv affrontando anche il tema Zlatan Ibrahimovic:

«Ho giocato contro Ibrahimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professionista eccezionale. Non puoi giocare a quell’età a questi livelli, senza quell’impegno per la tua squadra, quella determinazione. Io cerco di fare lo stesso per poter continuare a giocare fino a che il mio corpo me lo permetterà. Spero di essere sempio per i giovani. Non vedo l’ora di giocare e di allenarci insieme. Spero che ci divertiremo».