Giroud: «Scudetto? Pensiamo partita dopo partita»

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Siamo solo all’inizio del girone di ritorno e ci sono ancora tante giornate in calendario. Non dobbiamo essere preoccupati per la classifica: il nostro obiettivo deve essere pensare a una gara alla volta e vincerne il più possibile. Dopo aver perso lunedì in casa, non abbiamo più jolly, ma non sono preoccupato perché conosco il valore del nostro gruppo. Sono convinto che resteremo vicini all’Inter e in corsa per lo scudetto fino alla fine».