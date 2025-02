Condividi via email

Giroud Milan, messaggio d’amore del francese: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie

Intervistato da Stats Perform, Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un messaggio bellissimo sulla sua nazionale e sui rossoneri:

PAROLE – «È stato pazzesco e non c’è niente di più importante della nazionale. Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso della mia famiglia e dei miei amici. Ho lasciato il massimo livello europeo giocando con il Milan e una competizione importante con la Francia, era il momento giusto per dire addio. Ovviamente mi manca la selezione, così come la responsabilità di rappresentare il mio Paese sul campo, ma sono felice che ci siano giovani pronti a tenere alta la bandiera».