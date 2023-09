Giroud Milan, non si esclude questa ipotesi per il futuro: i dettagli

Giroud Milan, non si esclude questa ipotesi per il futuro dell’attaccante francese in scadenza nel 2024: i dettagli

Giroud e il Milan potrebbero continuare insieme anche la prossima stagione nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Questa, infatti, sarebbe una delle opzioni sul tavolo dei rossoneri.

Tutto o quasi sarà legato all’andamento della stagione del francese, non tanto dal punto di vista dell’apporto in campo quanto piuttosto a livello fisico. Ma il rinnovo non è un’opzione da scartare a priori. A riportarlo è Tuttosport.