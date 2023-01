Giroud: «Voglio vincere trofei con il Milan. Sulla Francia…». Le parole del giocatore francese sul proprio futuro

Intervistato da Canal Football Club, Olivier Giroud ha parlato anche dei suoi obiettivi tra Milan e nazionale francese.

Ecco le sue parole: «Il mio obiettivo è di continuare a fare gol e a vincere trofei con il Milan. Per quanto riguardo la Francia, non lo so ancora. Sto ancora riflettendo».