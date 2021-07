Giroud mercoledì a Milano: ecco quando sarà a disposizione di Pioli

Olivier Giroud dovrebbe sbarcare tra domani e, più probabilmente, dopo domani a Milano per effettuare le visite mediche di rito

Olivier Giroud dovrebbe sbarcare tra domani e, più probabilmente, dopo domani a Milano per effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni.

Il centravanti francese arriva per un milione di euro (più uno di bonus) dal Chelsea dove si è recentemente fregiato del titolo di Campione d’Europa per club con la vittoria della Champions. Giroud, insieme agli altri giocatori impegnati in Nazionale, arriverà a Milanello per il primo allenamento tra il 27 e il 28 luglio.