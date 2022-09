Giroud Leao coppia gol: nessuno come loro due in Europa. Sabato saranno titolari contro l’Empoli

Giroud e Leao, i gemelli del gol del Milan che contro l’Empoli torneranno in campo insieme dal 1 minuto.

Sette i gol segnati sugli 8 dei rossoneri nelle ultime cinque gare disputate, nessuno come loro in Europa e contro l’Empoli vogliono far dimenticare la sconfitta contro il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.