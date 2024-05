Giroud LAFC, il francese lascia il Milan? Deschamps conferma: «La sua una scelta di vita, sarà un'opportunità per...»

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, si è espresso sul futuro di Olivier Giroud: ormai è fatta per il suo approdo ai LAFC

Intervistato da AFP, il ct della Francia, Didier Deschamps ha sostanzialmente confermato il passaggio di Olivier Giroud ai LAFC. L’attaccante francese lascerà dunque il Milan in estate, in scadenza di contratto. Queste le parole del tecnico riguardo la scelta presa dal calciatore per la propria carriera.

PAROLE – «Olivier ha fatto una scelta sportiva e una scelta di vita. Nonostante l’età, ha ancora questo fuoco dentro di sé. Forse è anche un’opportunità, oltre a ritrovare Hugo (Lloris, ndr) e la sua famiglia. Vuole continuare la sua carriera, ma con pretese leggermente inferiori rispetto all’Europa. Ma questo non cambia la mia scelta, visto che resterà al Milan fino a fine stagione. Olivier ha esperienza, un grande background, ma è soggetto alla concorrenza come tutti gli altri. Non è questo trasferimento che gli farà guadagnare o perdere punti ai miei occhi».