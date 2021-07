Giroud, il Milan attende: giornata di oggi determinante a sbloccare una trattativa che potrebbe portare il giocatore a Milano già lunedì

Giroud, il Milan attende: giornata di oggi determinante a sbloccare una trattativa che potrebbe portare il giocatore a Milano già lunedì. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega così la posizione delle due società: “Ultimi dettagli con il Chelsea. Pronto lo sbarco a Milano per lunedì”. E ancora: “Forse oggi ci sarà la fumata bianca. Per il francese un biennale a tre milioni con una opzione per il terzo anno”.

TRA MILAN E CHELSEA- Come spiega la rosea nell’approfondimento, il giocatore cont di essere a Milano lunedì per le visite mediche. Prima però l’accordo totale tra i due club: il milione offerto dai rossoneri potrebbe fungere da leva in tal senso, prenderlo a costo zero avrebbe avuto certamente dei vantaggi ma ora bisognerà risolvere quel contratto unilaterale firmato il 30 aprile scorso.