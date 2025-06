Giroud vicinissimo al Lille: il grande ritorno in Europa dell’ex Milan si concretizza così. Ultime

Giroud, l’ex centravanti del Milan è vicinissimo al ritorno in Europa: accordo praticamente raggiunto con il Lille. I dettagli

Il Lille è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e attuale punta di diamante dell’LAFC. Le trattative tra il club francese e il centravanti campione del mondo sono entrate nelle fasi finali, con un accordo che sembra ormai imminente. Questa operazione segnerebbe un clamoroso ritorno di Giroud nel calcio europeo, un desiderio che l’attaccante stesso ha espresso più volte e che ora si avvia a concretizzarsi.

La notizia, confermata anche da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di mercato calcistico, ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi del Lille e non solo. Come riportato da Foot Mercato, Giroud ha già dato il suo benestare al trasferimento, manifestando una forte volontà di lasciare la Major League Soccer per tornare a misurarsi sui palcoscenici del vecchio continente. L’esperienza americana con l’LAFC è stata indubbiamente positiva, con prestazioni di alto livello e gol importanti, ma il richiamo del calcio europeo, dove ha costruito una carriera gloriosa tra Inghilterra e Italia, è stato evidentemente troppo forte.

L’arrivo di Giroud rappresenterebbe un colpo di mercato eccezionale per il Lille. Il club francese, noto per la sua capacità di scovare talenti e valorizzare giocatori, si assicurerebbe un attaccante di esperienza internazionale, con un fiuto per il gol innato e una leadership carismatica. La sua presenza in campo non solo garantirebbe un apporto significativo in termini realizzativi, ma anche un punto di riferimento fondamentale per i compagni, specialmente per i giovani talenti del Lille che potrebbero beneficiare enormemente della sua vastissima esperienza.

La carriera di Giroud è costellata di successi: dalla Premier League vinta con l’Arsenal alla Champions League con il Chelsea, passando per lo scudetto con il Milan, senza dimenticare il trionfo nel Mondiale 2018 con la nazionale francese. Questo palmarès invidiabile lo rende un profilo di altissimo livello, capace di fare la differenza in qualsiasi campionato. Il suo stile di gioco, caratterizzato da un’ottima capacità nel gioco aereo, una notevole intelligenza tattica e una finalizzazione precisa, si sposerebbe alla perfezione con le esigenze del calcio francese e con le ambizioni del Lille, che punta a consolidare la sua posizione tra le prime squadre della Ligue 1 e a ben figurare nelle competizioni europee.

L’operazione Giroud-Lille è un chiaro segnale delle ambizioni del club. Non si tratta solo di un acquisto tecnico, ma anche di un’operazione che rafforza l’immagine internazionale del Lille e il suo appeal sul mercato. Con Giroud, il Lille non solo acquisisce un attaccante prolifico, ma anche un simbolo, un giocatore che può galvanizzare l’ambiente e attirare ulteriore attenzione sul progetto sportivo. Le prossime ore saranno decisive per l’ufficializzazione di quello che si preannuncia come uno dei colpi di mercato estivi più interessanti per il calcio francese e non solo.