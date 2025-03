Giroud, stasera l’omaggio della Francia all’ex Milan: tutti i dettagli dell’evento

Giroud, l’ex Milan, oggi in MLS, verrà omaggiato questa sera allo Stade de France prima della gara tra Francia e Croazia di Nations League

Oggi, domenica 23 marzo, lo Stade de France renderà omaggio al miglior marcatore di sempre della Francia, l’ex centravanti del Milan Olivier Giroud. Il tutto prima della sfida di ritorno dei quarti di finale della Nations League contro la Croazia.