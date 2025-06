Giroud lascia l’MLS, pronta una nuova avventura in Europa per l’ex Milan: ecco dove giocherà. Le ultimissime sui rossoneri

L’avventura americana di Olivier Giroud sembra destinata a concludersi in anticipo. L’ex attaccante del Milan, attualmente in forza al Los Angeles FC, è a un passo dal fare ritorno in Francia, con il Lille che si prepara ad accoglierlo. Una notizia che circola con insistenza negli ultimi giorni e che trova conferme da diverse fonti, tra cui Calciomercato.com e OneFootball.

Giroud, che ha lasciato il Milan la scorsa estate per approdare in MLS, avrebbe già trovato un accordo di massima con il club francese. Nonostante un contratto con la franchigia di Los Angeles che scade a dicembre 2026, la risoluzione anticipata non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile. Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il giocatore, sottolineando il desiderio di averlo nella sua squadra.

L’esperienza di Giroud negli Stati Uniti non è stata straordinaria come ci si poteva aspettare, con soli cinque gol in 37 presenze complessive in tutte le competizioni. Questo, unito alla volontà del giocatore di tornare in un campionato più competitivo in vista di un probabile fine carriera, ha accelerato la trattativa con il Lille. Il club francese, alla ricerca di un attaccante di esperienza e carisma, vede in Giroud il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Jonathan David, destinato a lasciare la squadra.

Per Giroud, che a settembre compirà 39 anni, si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1 dopo ben tredici anni, un’occasione per chiudere la sua brillante carriera nel calcio europeo, in un club che gli offrirebbe un ruolo centrale nel progetto tecnico. Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e ufficializzare il trasferimento.