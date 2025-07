Giroud è pronto ad iniziare una nuova avventura, manca solo l’ufficialità: previste in queste ore le visite mediche. Le ultimissime sui rossoneri

L’avventura americana è giunta al capolinea per Olivier Giroud. L’attaccante francese, dopo aver lasciato ufficialmente i Los Angeles FC a parametro zero, è ormai a un passo dal ritorno in Ligue 1, dove vestirà la maglia del Lille. La firma sul contratto è imminente, preceduta dalle visite mediche che si svolgeranno a Parigi, un passaggio che sancirà il suo rientro nel calcio europeo.

La notizia del trasferimento di Giroud al Lille circola con insistenza e trova conferme da diverse fonti. L’ex attaccante del Milan, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi rossoneri con gol pesanti e prestazioni di grande sacrificio, è pronto a una nuova sfida in un campionato che ben conosce. Nonostante i 38 anni (ne compirà 39 a settembre), il centravanti transalpino dimostra ancora una grande voglia di mettersi in gioco ad alti livelli.

Per il Lille, l’arrivo di Giroud rappresenta un colpo importante per esperienza e carisma. Il club francese, che potrebbe perdere a parametro zero Jonathan David, si affida alla leadership e al fiuto del gol del campione del mondo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Giroud, con la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di fare reparto, potrà essere un punto di riferimento fondamentale per la squadra, sia in campionato che nelle competizioni europee, dato che il Lille sarà impegnato in Europa League.

L’esperienza in MLS con i Los Angeles FC è durata solo un anno per Giroud, che ha deciso di rescindere consensualmente il contratto per tornare in Francia. Questo ritorno in Ligue 1 avviene 13 anni dopo la clamorosa vittoria del titolo con il Montpellier, squadra con cui fu anche capocannoniere.

Le visite mediche a Parigi sono il penultimo atto prima dell’ufficialità. L’ex Diavolo è pronto a firmare un contratto annuale, con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta il suo valore e di lasciare un’altra impronta significativa nella sua gloriosa carriera.