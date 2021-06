Giroud esce allo scoperto: «Milan? Opzione per il futuro come altre»

Olivier Giroud parla ai microfoni di RMC su un suo eventuale approdo al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante

Nuovo capitolo sulla telenovela Giroud. L’attaccante francese ha parlato pubblicamente dell’interesse del Milan, rilasciando le seguenti dichiarazioni a RMC Sport: «Complimenti di Ibrahimovic? Mi piace il suo carattere e come si esprime. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. Lo prendo come una motivazione in più. Non voglio parlare di futuro, il Milan è un opzione fra altre.»

Il giocatore ha appena rinnovato il proprio contratto con il Chelsea, ma l’opzione rossonera resta viva come ha fatto sapere il suo agente.