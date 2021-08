Giroud: «Ecco il nostro obiettivo per la prossima stagione»

Giroud ha spiegato come l’obiettivo del Milan sia provare a vincere lo scudetto e fare una bella Champions League

Olivier Giroud, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha spiegato quelli che sono gli obiettivi del Milan nella prossima stagione:

«Vogliamo giocare una grande Champions ovviamente, è una grande cosa tornarci per il club e per tutti i tifosi, so quanto è bello giocare questa competizione e vogliamo renderli orgogliosi di noi. È presto per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale, prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Pensiamo ad andare avanti e migliorare dove possiamo. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto, dovremo partire forte, ma siamo affamati».

SULL’AMBIENTE E SULLA GARA COL REAL MADRID: «Sono rimasto impressionato dai giocatori e dallo staff, mi hanno accolto bene e ora mi sento parte della famiglia. Mi sembra di giocare in questa squadra da più tempo, abbiamo qualità e giovani e penso che potremo fare grandi cose. Dobbiamo ancora migliorare, ovviamente non è tutto perfetto, ma stiamo facendo bene e anche contro il Real Madrid lo abbiamo fatto vedere»,