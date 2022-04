Giroud: «Sogniamo, pensiamo mangiamo e respiriamo per lo scudetto». Le parole dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud ha parlato a Milan TV verso Milan-Fiorentina.

LAZIO – «Abbiamo mostrato a Roma un grande spirito di squadra: mai mollare, credere sempre di poter vincere la partita e così è ancora più bella. È un’emozione pazzesca con più di 10mila tifosi del Milan all’Olimpico. Abbiamo giocato bene e abbiamo creduto nella vittoria nella fine. Come dico sempre: succede a chi ci crede».

FINALE STAGIONE – «Abbiamo un po’ di pressione, ma la squadra è molto concentrata sull’obiettivo di vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti sognare, pensare, mangiare, respirare questo Scudetto: siamo lì, vogliamo vincerlo. Non possiamo nasconderci. Se non faccio il gol, che lo faccia un altro… Io voglio solo che il Milan vinca e spero che questa fine di stagione sia bellissima per i tifosi e che viviamo una storia unica tutti insieme».