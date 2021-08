Giroud-Benzema, sfida a distanza tra i due rivali francesi

La sfida tra il Milan e il Real Madrid vedrà anche il testa a testa tra Giroud e Benzema. I due hanno dei conti in sospeso per via dei litigi

Agli ultimi Europei era scoppiato anche un caso di spogliatoio che aveva visto protagonista anche Mbappé. Oggi in amichevole ci sarà il primo incrocio tra i due bomber da quando la Francia è stata eliminata da Euro 2020.