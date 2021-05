Giroud al Milan? L’intermediario: «Può approdare in Italia»

Vincenzo Morabito, intermediario di Oliver Giroud, ha parlato della possibilità che l’attaccante francese approdi in Italia

Oliver Giroud è il nuovo nome per l’attacco del Milan che sta circolando negli ultimi giorni. Il profilo dell’attaccante francese sembrerebbe in linea con la politica di mercato del club di via Aldo Rossi, in termini di costi e garanzie. Sulla possibilità della buona riuscita di questa trattativa, si è espresso Vincenzo Morabito, agente fifa ed intermediario del trentaquattrenne. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia».