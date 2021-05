Giroud al Milan, «Arrivano conferme dall’Inghilterra»

Carlo Pellegatti ha così parlato del prossimo calciomercato del Milan e del possibile approdo di Olivier Giroud

«L’altro giorno è emerso un nome dai media inglesi e ho chiesto conferme su questo rumour: il nome è quello di Olivier Giroud. Le voci da londra sono confermate e non c’è solo il Milan ma anche l’Inter e la Lazio sul giocatore. E’ il centravanti titolare della nazionale francese, è integro e ha realizzato 100 gol nella nazionale francese. Si era fatto il suo nome qualche anno fa per il Milan ma poi i rossoneri andarono su Bacca. Oggi gioca al Chelsea ma dovrebbe lasciare il club a parametro zero data la scadenza del suo contratto al 30 giugno 2021. Il Milan cerca un parametro zero subito pronto, quello che non è riuscito a trovare con Mandzukic. Da quello che ho capito Giroud potrebbe essere un acquisto plausibile e possibile per il Milan e potrebbe essere il co-titolare per 2-3 anni nel Milan. E’ un giocatore carismatico, con grande fisico e che potrebbe essere molto utile al Milan»