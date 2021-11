Giornata contro la violenza sulle donne: il post social del Milan

Oggi, giovedì 25 novembre, è la giornata contro la violenza sulle donne. Il Milan, come sempre attivo in questo tipo di battaglie, ha espresso la propria vicinanza attraverso un post sui propri profili ufficiali.

We stand together, united, against any form of violence against women.

Siamo contro ogni forma di violenza sulle donne, oggi e sempre.

#IDEVAW #SempreMilan pic.twitter.com/sXgCE0kIUo

