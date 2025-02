Gineitis a DAZN: «Da bambino non potevo nemmeno immaginare di segnare un gol in campionato contro il Milan»

Gineitis a DAZN. Le dichiarazioni del calciatore granata a pochi minuti della partita del campionato di Serie A vinta contro il Milan

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match perso dal Milan contro il Torino Gineitis ha dichiarato a DAZN:

LE PAROLE – «Sono felice di aver segnato già due gol in Serie A. Da bambino non potevo nemmeno immaginare di segnare un gol in campionato contro il Milan! Il Mister mi dice sempre che devo calciare: non sapevo neanche come esultare. Ero davvero troppo emozionato».