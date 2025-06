Santiago Gimenez Milan, Massimiliano Allegri vuole trattenere Santiago Gimenez: il tecnico ha una precisa convinzione sul messicano

Come riferito da Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, il calciomercato Milan ha le idee chiare sul futuro di Santiago Gimenez.

Allegri è convinto che sia giusto dare fiducia a Gimenez, le voci di rimetterlo sul mercato non corrispondono al vero. Gimenez resterà al Milan, il Milan vuole testarlo in una stagione che parte dall’inizio, non in quel delirio che era il Milan degli ultimi 6 mesi