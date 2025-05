Gimenez Pulisic, in coro dopo Milan Bologna: verso la finale di Coppa Italia

Gimenez Pulisic, gli uomini decisivi in Milan Bologna sono intervenuti così ai microfoni di DAZN nel post partita:

Santiago Gimenez e Christian Pulisic, decisivi in Milan-Bologna, match di Serie A terminato sul risultato di 3-1, nel post partita sono intervenuti ai microfoni di DAZN Queste le sue parole:

PULISIC: «Il pubblico è sempre importante per noi. Rimonte? Questa squadra ha grande spirito di sacrificio, ci aiutano tanto i tifosi e chi entra dalla panchina come Santi. Non siamo soddisfatti della classifica, ma in Coppa abbiamo una grande occasione».

GIMENEZ: «Chi entra dalla panchina deve fare la differenza. Per mercoledì sono pronto che sia dall’inizio o dalla panchina».